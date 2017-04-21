Лавров раскритиковал блокировку в ОЗХО проекта по химоружию в Идлибе

АСТАНА, 21 апр — РИА Новости. Блокирование в ОЗХО российского проекта по инциденту в сирийском Идлибе направлено на смену режима в САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вчера наше совместное предложение о том, чтобы эксперты ОЗХО посетили места предполагаемого инцидента с применением химического оружия в Сирии, было без каких-либо внятных объяснений заблокировано западными делегациями. В этом проявилась полная несостоятельность позиции наши западных коллег, которые, по сути, запрещают ОЗХО направлять своих инспекторов на место инцидента и на тот аэродром, откуда якобы вылетели самолёты со снарядами, снаряжённые химическим веществом", — сказал он в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И.

"Я считаю, что это очень серьёзная ситуация, потому что теперь уже очевидно, что лживая информация о том, что химическое оружие было применено сирийским правительством, используется для того, чтобы отойти от выполнения резолюции 2254, которая предусматривает политическое урегулирование с участием всех сирийских сторон, и переключиться на давно вынашиваемую идею смены режима. Мы, я уверен, должны этого не допустить", — отметил Лавров.

По его словам, "причем все это происходит на фоне открытых заявлений из Лондона, Парижа о том, что их эксперты получили пробы с места инцидента. На наши вопросы, адресованные Лондону, Парижу и к ОЗХО, откуда эти пробы взялись, кто их брал, когда их доставили, никакого ответа нет. Думаю, что это очень близко к ситуации, когда эта организация себя будет дискредитировать. Если кто-то хочет этому способствовать, то такие попытки надо пресекать", — сказал глава МИД РФ.

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