Россия за сутки передала 6,7 тонны гуманитарной помощи жителям Сирии

Жители в Сирии во время раздачи российской гуманитарной помощи. Архивное фото

Жители в Сирии во время раздачи российской гуманитарной помощи. Архивное фото

ХМЕЙМИМ (Сирия), 21 апр — РИА Новости. Российские военные передали 6,7 тонны гуманитарных грузов мирным жителям сирийской провинции Алеппо, еще 21 тонну продуктов от ООН российские самолеты доставили в район Дейр-эз-Зора, сообщается в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено четыре гуманитарные акции в провинции Алеппо. В городе Алеппо в районах Аз Акрамия, Ашрафия и Аль-Джандуль жителям передано 3,6 тонны питьевой бутилированной воды. Жителям населенного пункта Жибрин провинции Алеппо передано 3,1 тонны гуманитарных грузов (1,5 тысяч порций горячей пищи, 350 продуктовых наборов, хлеб, а также партия одежды и обуви)", — говорится в сообщении.

Таким образом, за сутки гуманитарную помощь получили 3,7 тысячи жителей, а общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,7 тонны, отмечается в бюллетене.

"Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлена 21 тонна гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН", — добавили в Центре по примирению.

Дейр-эз-Зор с 2014 года находится в осаде боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ — ред.), что привело к тяжелой гуманитарной ситуации для его жителей.

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