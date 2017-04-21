Премьер Италии одобрил нанесение США удара по аэродрому в Сирии

РИМ, 21 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что США сделали правильный выбор, отреагировав на применение "химического оружия" в Сирии.
"Италия непосредственно не участвует в военных операциях в Сирии, и наши планы не предусматривают изменения такого подхода", — отметил Джентилони.
ОЗХО ранее обнародовала заявление, в котором говорилось, что биомедицинские образцы, собранные с тел троих погибших в результате атаки и семерых пострадавших, показывают, что жертвы были отравлены зарином или похожим на него веществом.
Как заявил Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки в Идлибе не было, это провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимали атак. При этом, по его словам, видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.
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