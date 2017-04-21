Премьер Италии одобрил нанесение США удара по аэродрому в Сирии

РИМ, 21 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что США сделали правильный выбор, отреагировав на применение "химического оружия" в Сирии.

"Италия вносит вклад в мир и стабильность в Средиземноморье, в Сирии, где как я полагаю, Соединенными Штатами был сделан правильный выбор реагировать на применение химического оружия со стороны (президента Сирии) Башара Асада, и где как никогда необходимо переговорное решение", — заявил он в Белом доме в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, трансляцию которой вел новостной телеканал RaiNews24.

"Италия непосредственно не участвует в военных операциях в Сирии, и наши планы не предусматривают изменения такого подхода", — отметил Джентилони.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

ОЗХО ранее обнародовала заявление, в котором говорилось, что биомедицинские образцы, собранные с тел троих погибших в результате атаки и семерых пострадавших, показывают, что жертвы были отравлены зарином или похожим на него веществом.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Как заявил Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки в Идлибе не было, это провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимали атак. При этом, по его словам, видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>