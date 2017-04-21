Макрон заявил о необходимости наносить точечные ракетные удары по Сирии

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон приветствует нанесение Соединенными Штатами удара по Сирии с целью уничтожения запасов химоружия и намерен присоединиться к этой практике в случае победы на президентских выборах.

"Я осуждаю применение химического оружия (президентом Сирии) Башаром Асадом. Я хочу, чтобы, во-первых, все меры были приняты в рамках Совета Безопасности ООН. Во-вторых, я полностью готов к тому, чтобы мы взяли на себя ответственность в рамках международной коалиции для нанесения точечных ударов с целью уничтожения хранилищ химического оружия Башара Асада", — сказал Макрон в эфире телеканала France 2.

Он подчеркнул, что в отношении Сирии у него два приоритета: обеспечение безопасности граждан, для чего нужно уничтожить "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и другие исламские террористические группировки, а также согласование ухода Асада от власти без разрушения сирийской государственности.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Последние "теледебаты" кандидатов в президенты Франции проходят на телеканале France 2 в форме последовательных 15-минутных интервью без столкновения оппонентов лицом к лицу. Первый тур президентских выборов пройдет во Франции в предстоящее воскресенье.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля.