Шульгин рассказал о роли Москвы в расследовании инцидента в Хан-Шейхуне

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Москва оставляет за собой право принимать любые меры для того, чтобы пролить свет на случившееся в сирийском Хан-Шейхуне, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, слова которого приводит сайт МИД РФ.

"Российская сторона, приверженная целям и задачам ОЗХО, оставляет за собой право, действуя строго в рамках Конвенции, принимать любые меры, которые сочтёт целесообразными, для того, чтобы пролить свет на случившееся в Хан-Шейхуне, а также проверить утверждения американской стороны о якобы использовании авиабазы Шайрат для нанесения оттуда авиаударов с использованием химбоеприпасов", — заявил он.

В четверг исполнительный совет ОЗХО по итогам двухдневной сессии не поддержал предложения РФ и Ирана по расследованию инцидента под Идлибом. Британская делегация в ОЗХО написала в Twitter, что Россия и Иран своими предложениями "пытались подорвать работу миссии по установлению фактов".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

ОЗХО ранее обнародовала заявление, в котором говорилось, что биомедицинские образцы, собранные с тел троих погибших в результате атаки и семерых пострадавших, показывают, что жертвы были отравлены зарином или похожим на него веществом.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Как заявил Асад в Интервью РИА Новости, никакой химической атаки в Идлибе не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6, 6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимали атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.

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