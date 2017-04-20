Асад о произошедшем в Идлибе: никакой газовой атаки не было

ДАМАСК, 20 апр – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости рассказал о своем видении произошедшего в провинции Идлиб; по его словам, никакой химической атаки там не было вовсе, это была провокация, которая нужна для оправдания удара США по авиабазе Шайрат. Он сообщил, что хотя сирийская армия и наносила удар по объектам боевиков в Хан-Шейхуне, но без химоружия и не в то время, о котором говорят на Западе. По мнению сирийского лидера, видеокадры происходившего в Хан-Шейхуне, снятые "Белыми касками", полностью противоречат версии о применении там зарина.

Асад сделал эти заявления на фоне того, что организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) большинством голосов отвергла обновленное предложение РФ и Ирана по расследованию инцидента в сирийском городе Хан-Шейхун. Кроме того, сирийская тематика будет обсуждаться в Совете Безопасности ООН. Как ожидается, в пятницу независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии расскажет СБ о ситуации в стране.

Фейковое видео

Как заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, видеокадры из сирийского Хан-Шейхуна, снятые организацией "Белые каски", полностью противоречат версии о применении там зарина.

Он напомнил, что на распространенных кадрах видно, как пострадавшим после якобы имевшей место химатаки оказывают помощь люди без каких-либо средств химзащиты.

"Даже если взглянуть на изображения, можно увидеть, что спасатели, предположительно спасатели, помогали людям без масок, без перчаток, они спокойно передвигались. Как? Это полностью противоречит специфике газа зарин, о котором они говорили. Это невозможно, они бы умерли, как и остальные, и неизвестно, были ли те люди, которые лежали на земле, мертвы или нет. Можно подделать это изображение, это легко. Так что нельзя основываться в своих суждениях только на изображениях и видео, особенно сделанных "Аль-Каидой", — сказал Асад.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов.

ОЗХО ранее обнародовала заявление, в котором говорилось, что биомедицинские образцы, собранные с тел троих погибших в результате атаки и семерых пострадавших, показывают, что жертвы были отравлены зарином или похожим на него веществом.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Химатаки в Хан-Шейхуне не было

По словам Асада, никакой химической атаки в сирийской провинции Идлиб не было: это провокация, которая нужна была для того, чтобы оправдать удар по авиабазе Шайрат.

Он обратил внимание на странное обстоятельство – из Хан-Шейхуна не было эвакуировано население.

"Мы полагаем, что это провокация по одной очень простой причине: если бы была утечка газа или атака, и вы утверждаете, что в том городе погибли 60 человек — то как бы город продолжил жить по-прежнему? Они не эвакуировали население города. Город не покинул ни один человек, жизнь продолжила свой обычный ход, а там ведь (по их версии — ред.) было (применено – ред.) оружие массового поражения", — сообщил он.

Асад отметил, что затем была атакована авиабаза Шайрат, "где, как они утверждают, были хранилища газа".

"Они атаковали все склады — но никакого газа не распространилось на территории аэродрома. Никто из наших офицеров или военного персонала не пострадал ни от какого газа. Поэтому мы полагаем, что никакой газовой атаки не было, как и хранилищ газа, это все была провокация только для оправдания атаки на Шайрат. Вот что случилось", — заявил Асад.

По его словам, правительство Сирии не располагает данными о том, что на объектах боевиков в Хан-Шейхуне были химические вещества.

"Этот район находится под контролем "Джебхат ан-Нусры", которая по сути — "Аль-Каида". Единственная информация, которая есть у мира, исходит от опубликованного этой организацией — Нусрой — видео на Youtube, в целом в интернете, и в различных СМИ — в основном, западных, поэтому мы не можем основываться в своей оценке на этих сообщениях. Во-первых, мы не знаем, было ли атакованное нами в 11.30 утра в тот день место складом химического оружия или хранилищем, или чем-то подобным. А в их рассказе утверждается, что нападение произошло в 6, 6.30 утра. Мы в это время не предпринимали никаких атак. Поэтому у вас есть два возможных варианта: первый — что была атака около полудня или в 11.30. Второй вариант, в который мы верим — что это ложная провокация, что никакой атаки не было", — сказал сирийский лидер.

"Все, что вы видели на фотографиях и видеозаписях, похоже на то, что мы видим уже год или два в материалах "Белых касок", — подчеркнул он.

Он напомнил, что эта организация была неоднократно уличена в подделке фото и видеосвидетельств с мест боевых действий в Сирии.

"Их фотографии, на которых дети якобы убиты в результате российского авиаудара — позже выясняется, что это подделка, что они положили мальчика, вымазали его грязью и кровью — поддельной кровью, конечно, и так далее. Все эти уловки могут быть частью (их деятельности). Мы верим в эту версию, потому что атака была уже заранее подготовлена, они не хотели выслушать, они не хотели расследовать, они лишь хотели предпринять атаку", — добавил он.

Запад блокирует проведение расследования

Президент Сирии также сообщил, что его страна направила ООН письмо с просьбой прислать делегацию для расследования сообщений о предполагаемой химатаке в Хан-Шейхуне, но ответа так и не получила.

"Формально мы отправили письмо в Организацию Объединенных Наций, в котором попросили прислать делегацию экспертов для расследования произошедшего в Хан-Шейхуне. Конечно же, до настоящего момента они никого не прислали, потому что западные страны и США препятствуют приезду любых делегаций", — сообщил Асад.

Он напомнил, что после первой атаки, которую совершили террористы против правительственной армии несколько лет назад в Алеппо, Дамаск также обращался к ООН с просьбой отправить экспертов для расследования, чтобы "доказать, что террористы использовали газ против нашей армии".

"И после было немало схожих случаев, но ООН так и не отправила в Сирию никакую делегацию. То же самое происходит и сейчас", — отметил он.

"Ведь если приедут эксперты, то обнаружат, что все их рассказы о том, что произошло в Хан-Шейхуне и их атака на авиабазу Шайрат были ложью. Именно поэтому они никого и не присылают. Единственные контакты, которые, насколько я понимаю, сейчас идут, это контакты между Россией и, возможно, несколькими странами для организации приезда делегации экспертов. До настоящего момента никаких позитивных новостей о том, приедут они или нет, у нас нет", — сказал сирийский президент.

Примечательно, что заявления Асада прозвучали на фоне отказа организации по запрещению химического оружия провести расследование инцидента в Сирии.

В четверг исполнительный совет ОЗХО по итогам двухдневной сессии не поддержал предложения РФ и Ирана по расследованию инцидента под Идлибом. Британская делегация в ОЗХО написала в Twitter, что Россия и Иран своими предложениями "пытались подорвать работу миссии по установлению фактов". При этом постпред РФ при организации Александр Шульгин рассказал РИА Новости, что в обновленном российско-иранском предложении были учтены замечания, высказанные рядом стран-партнеров. В частности, РФ согласилась с тем, чтобы расследование проводилось силами существующей миссии по установлению фактов, но при условии, что мандат будет реализовываться полноценно, а не выборочно, как в последнее время. В проекте, по его словам, также приветствовалось стремление ряда стран выделить своих экспертов на помощь миссии.

В Москве заявили, что итог голосования ОЗХО по Идлибу был ожидаем, Запад пытается скрыть правду.

"Честно говоря, мы ожидали именно такого результата, с учетом того, как себя вели вчера на возобновленной сессии Исполнительного совета ОЗХО наши западные партнеры", — заявил РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

По его словам, для принятия решения в таком формате требуется две трети голосов, но у западных стран больше трети.

"То есть, решение не имело шансов в любом случае быть одобренным при таком настрое западных стран. Вывод один — для нас такое поведение западных коллег равнозначно признанию того, что они понимают: сирийцы химическое оружие не применяли, и соответственно их главная задача — воспрепятствовать высококвалифицированному полноценному расследованию, поскольку оно может вскрыть правду для них крайне неприятную", — сказал дипломат.

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