Асад: кадры из Хан-Шейхуна противоречат версии о применении там зарина

ДАМАСК, 20 апр – РИА Новости. Видеокадры из сирийского Хан-Шейхуна, снятые "Белыми касками", полностью противоречат версии о применении там зарина, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.
"Даже если взглянуть на изображения, можно увидеть, что спасатели, предположительно спасатели, помогали людям без масок, без перчаток, они спокойно передвигались. Как? Это полностью противоречит специфике газа зарин, о котором они говорили. Это невозможно, они бы умерли, как и остальные, и неизвестно, были ли те люди, которые лежали на земле, мертвы или нет. Можно подделать это изображение, это легко. Так что нельзя основываться в своих суждениях только на изображениях и видео, особенно сделанных "Аль-Каидой", — сказал Асад.
ОЗХО ранее обнародовала заявление, в котором говорилось, что биомедицинские образцы, собранные с тел троих погибших в результате атаки и семерых пострадавших, показывают, что жертвы были отравлены зарином или похожим на него веществом.
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