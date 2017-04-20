Асад: кадры из Хан-Шейхуна противоречат версии о применении там зарина

ДАМАСК, 20 апр – РИА Новости. Видеокадры из сирийского Хан-Шейхуна, снятые "Белыми касками", полностью противоречат версии о применении там зарина, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.

Он напомнил, что на распространенных кадрах видно, как пострадавшим после якобы имевшей место химатаки оказывают помощь люди без каких-либо средств химзащиты.

"Даже если взглянуть на изображения, можно увидеть, что спасатели, предположительно спасатели, помогали людям без масок, без перчаток, они спокойно передвигались. Как? Это полностью противоречит специфике газа зарин, о котором они говорили. Это невозможно, они бы умерли, как и остальные, и неизвестно, были ли те люди, которые лежали на земле, мертвы или нет. Можно подделать это изображение, это легко. Так что нельзя основываться в своих суждениях только на изображениях и видео, особенно сделанных "Аль-Каидой", — сказал Асад.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

ОЗХО ранее обнародовала заявление, в котором говорилось, что биомедицинские образцы, собранные с тел троих погибших в результате атаки и семерых пострадавших, показывают, что жертвы были отравлены зарином или похожим на него веществом.

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