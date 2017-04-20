Асад: армия атаковала боевиков в Хан-Шейхуне, но не применяла химоружие

ДАМАСК, 20 апр — РИА Новости. Никакой химической атаки в сирийской провинции Идлиб не было: сирийская армия наносила удар по боевикам в Хан-Шейхуне, но без химоружия и не в то время, о котором говорят на Западе, сообщил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости.

"Этот район находится под контролем "Джебхат ан-Нусры", которая по сути – "Аль-Каида". Единственная информация, которая есть у мира, исходит от опубликованного этой организацией – Нусрой – видео на Youtube, в целом в интернете, и в различных СМИ – в основном, западных, поэтому мы не можем основываться в своей оценке на этих сообщениях. Во-первых, мы не знаем, было ли атакованное нами в 11.30 утра в тот день место складом химического оружия или хранилищем, или чем-то подобным. А в их рассказе утверждается, что нападение произошло в 6, 6.30 утра. Мы в это время не предпринимали никаких атак. Поэтому у вас есть два возможных варианта: первый – что была атака около полудня или в 11.30. Второй вариант, в который мы верим – что это ложная провокация, что никакой атаки не было", — сказал Асад.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>