Асад: Запад блокирует любые попытки расследование в Хан-Шейхуне

ДАМАСК, 20 апр — РИА Новости. США и другие страны Запада блокируют любые попытки расследования химической атаки в Хан-Шейхуне, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.

"Формально мы отправили письмо в Организацию Объединенных Наций, в котором попросили прислать делегацию экспертов для расследования произошедшего в Хан-Шейхуне. Конечно же, до настоящего момента они никого не прислали, потому что западные страны и США препятствуют приезду любых делегаций", — сказал Асад.

Он напомнил, что после атаки, которую несколько лет назад совершили террористы в Алеппо, Сирия также обращалась к ООН с просьбой направить экспертов, чтобы "доказать, что террористы использовали газ против нашей армии". Затем было еще несколько подобных случаев.

"Ведь если приедут эксперты, то обнаружат, что все их рассказы о том, что произошло в Хан-Шейхуне и их атака на авиабазу Шайрат были ложью. Именно поэтому они никого и не присылают", — уверен сирийский президент.

Он отметил, что единственные контакты, которые сейчас идут, это контакты между Россией и несколькими странами для организации приезда делегации экспертов. "До настоящего момента никаких позитивных новостей о том, приедут они или нет, у нас нет", — сказал сирийский президент.

Никакой химической атаки в Хан-Шейхуне не было, это провокация, которая нужна только для того, чтобы оправдать ракетный удар по авиабазе в Шайрате, считает Асад. Он заявил, что сирийская армия нанесла удар по объектам боевиков в этом городе, но без химоружия и не в то время, о котором говорят на Западе.

По его словам, правительство Сирии не располагает данными о том, что на объектах боевиков в Хан-Шейхуне были химические вещества.

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