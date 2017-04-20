Сирия не получила ответ на письмо в ООН с просьбой о расследовании химатаки

Президент Сирии Башар Асад и заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев во время интервью. Архивное фото

Президент Сирии Башар Асад и заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев во время интервью. Архивное фото

ДАМАСК, 20 апр — РИА Новости. Сирия направила ООН письмо с просьбой прислать делегацию для расследования сообщений о предполагаемой химатаке в Хан-Шейхуне, но ответа так и не получила, заявил в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад.

"Формально мы отправили письмо в Организацию Объединенных Наций, в котором попросили прислать делегацию экспертов для расследования произошедшего в Хан-Шейхуне. Конечно же, до настоящего момента они никого не прислали, потому что западные страны и США препятствуют приезду любых делегаций", — сообщил Асад.

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