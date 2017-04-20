Асад опроверг сообщения о задержании лидера ИГ*

Президент Сирии Башар Асад и заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев во время интервью

Президент Сирии Башар Асад и заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев во время интервью

ДАМАСК, 20 апр — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости опроверг сообщения о задержании главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что аль-Багдади якобы задержан в Сирии недалеко от границы с Ираком. Подтверждения этой информации не поступало.

"Нет, это неправда… В любом случае граница там сейчас находится под контролем ИГ, она не сирийская или российская, не западная или американская – ничья. Только ИГ контролирует эту границу, поэтому для аль-Багдади там безопасно находиться", — сказал Асад.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации