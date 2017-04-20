Под контроль сирийской армии перешло 7 кв км территории за сутки

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Под контроль правительственных войск Сирии за минувшие сутки перешло семь квадратных километров территории, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"За сутки под контроль правительственных войск перешло 7 квадратных километров территории. В общей сложности освобождено 3965,5 квадратного километра", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 1464. Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", также не изменилось — 227.

"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях: Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 года, не изменилось — 143", — добавляет российский Центр по примирению.

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