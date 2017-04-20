ОЗХО отвергла инициативу РФ и Ирана по расследованию инцидента в Идлибе

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) большинством голосов отвергла обновленное предложение РФ и Ирана по расследованию инцидента в сирийском городе Хан-Шейхун, сообщила британская делегация в организации.

Ранее РФ и Иран предложили создать независимую комиссию по расследованию инцидента с химическим оружием в провинции Идлиб.

"Исполнительный совет ОЗХО большинством голосов отверг российское и иранское предложение, которое пыталось подорвать работу миссии по установлению фактов", — сообщается в Twitter британской делегации.

Представитель Канады в ОЗХО Тим Эдвардс написал в Twitter, что голоса разделились следующим образом: "шесть за, 21 против, 13 воздержались".

Ранее постпред РФ при организации Александр Шульгин рассказал РИА Новости, что в обновленном российско-иранском предложении учтены замечания, высказанные рядом стран-партнеров. В частности, РФ согласилась с тем, чтобы расследование проводилось силами существующей миссии по установлению фактов, но при условии, что мандат будет реализовываться полноценно, а не выборочно, как в последнее время, заявил Шульгин. В проекте, по его словам, также приветствуется стремление ряда стран выделить своих экспертов на помощь миссии.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.