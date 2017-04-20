В Минобороны недоумевают по поводу слов представителя ОЗХО о зарине в Сирии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Слова представителя Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о якобы применении зарина в Шейхуне вызывают большие вопросы, это скоропалительное заявление сильно "подставило" ОЗХО, заявил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Таким образом официальный представитель МО РФ прокомментировал заявление гендиректора ОЗХО Ахмеда Узюмджу о результатах своих исследований, якобы подтверждающих присутствие зарина или зариноподобного вещества у пострадавших в Хан Шейхуне.

"ОЗХО создавалась в качестве объективной и беспристрастной международной организации по контролю выполнения конвенции о запрещении химического оружия… В этой связи заявление представителя этой организации Ахмеда Узюмджу о якобы применении зарина в Хан Шейхуне вызывает большие вопросы", — сказал он.

Конашенков подчеркнул, что на ОЗХО лежит огромная ответственность, поэтому все заявления, а тем более выводы этой организации должны быть не политически мотивированными гипотезами, а констатацией фактов, доказанных с использованием научных методик и формул. Он отметил, что все выводы должны быть доступными для перепроверки любыми экспертами.

"Данное скоропалительное заявление Узюмджу сильно "подставило" всё ОЗХО. Ведь если в Хан Шейхуне действительно был зарин, то как ОЗХО может объяснить прыгающих в парах зарина без средств защиты шарлатанов из "Белых касок"? Это ведь видели все. Хотелось бы получить от Узюмджу внятные ответы на все эти вопросы как можно скорее", — подчеркнул официальный представитель МО РФ.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>