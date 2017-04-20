Источник сообщил о подготовке соглашения об обмене пленными в Сирии

ЖЕНЕВА, 20 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Участники экспертной встречи по Сирии в Тегеране обсудили пути по укреплению режима прекращения огня в САР и согласовали документ об обмене пленными, который будет представлен на встрече в Астане в мае, заявил РИА Новости дипломатический источник, близкий к целевым группам по Сирии в Женеве.

"Стороны обменялись оценками ситуации на земле и обсудили пути по консолидации режима прекращения огня в Сирии и деэскалации обстановки, в контексте документов о механизме контроля и мониторинга режима прекращения огня в Сирии", — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что участники тегеранской встречи также согласовали документ об обмене пленными между конфликтующими сторонами в Сирии. Документ будет вынесен на обсуждение участникам международной встречи по Сирии, которая пройдет в Астане в начале мая.

"Серьезное внимание стороны также уделили выработке конкретных мер по укреплению взаимного доверия конфликтующих сторон, в том числе, обмена насильственно удерживаемыми лицами. По данному вопросу также обсуждался ряд проектов документов, которые будут вынесены на встречу в Астану. Документ в целом был согласован", — сказал он.

Встреча экспертной группы стран-гарантов перемирия в Сирии при участии ООН прошла в Тегеране 18-19 апреля. Встреча по Сирии в Астане запланирована на 3-4 мая.

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