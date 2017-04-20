Де Мистура: при взрыве в Сирии 15 апреля погибли более 130 человек

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Более 130 человек, включая 67 детей, погибли и порядка 200 пострадали в результате террористической атаки, которая была совершена в сирийском районе Рашидин 15 апреля, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"В результате взрыва, по последним данным, более 130 человек, включая 67 детей, погибли, возможно, более 200 пострадали. Это было шокирующей новостью для всех", — заявил де Мистура.

15 апреля террористы взорвали грузовой автомобиль около колонны автобусов с беженцами. В тот момент колонна была еще на территории, подконтрольной боевикам – до линии разграничения оставалось три километра. Почти сутки беженцы без воды и еды ждали разрешения от боевиков на продолжение движения. К ним подъехала машина, с которой начали раздавать чипсы и воду, и после этого раздался новый взрыв. 126 человек, в основном женщины и дети, погибли. По свидетельствам очевидцев, сам террорист с места преступления бежал, оставив заминированную машину.

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