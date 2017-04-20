В МИД считают возможным договориться с США о расследовании химатаки в Сирии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Договориться о проведении серьезного расследования предполагаемого инцидента с химоружием в сирийском Хан-Шейхуне возможно, если США в этом действительно заинтересованы, считает директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Он напомнил, что Россия и Иран предложили Организации по запрещению химического оружия создать миссию по расследованию.

"Но прежде чем ставить проект на голосование нужно исчерпать все возможности для выхода на консенсус. Мы готовы к немедленным интенсивным консультациям в этих целях, в том числе с делегацией США. Если наши американские партнеры действительно заинтересованы в установлении истины путем проведения серьезного и незамедлительного расследования, то у нас есть шансы договориться. Если же нет, то пространства для поиска взаимоприемлемых решений практически не остается", — говорится в выступлении Ульянова на сессии ОЗХО, текст которого опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам российского дипломата, чтобы расследование было по-настоящему эффективным, необходимо выполнить как минимум три условия: следственные действия должны осуществляться непосредственно на месте — в Хан-Шейхуне и на авиабазе Шайрат; следует обеспечить сбалансированный в географическом отношении состав следователей; нельзя довольствоваться преимущественно материалами из интернета и опросами оппозиционеров.

"При соблюдении этих трех условий, которые отнюдь не являются надуманными или чрезмерными, как пытаются утверждать некоторые наши оппоненты, мы можем рассчитывать на проведение быстрого и качественного расследования", — подчеркнул Ульянов.

Четвертого апреля сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником она назвала правительственные войска Сирии, которые решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Российская сторона призвала провести тщательное расследование инцидента под Идлибом, в котором должны принять участие эксперты ОЗХО.

Однако, не дожидаясь расследования и несмотря на отсутствие каких-либо доказательств виновности Дамаска, Вашингтон перешел к действиям против сирийских властей. В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому "Шайрат" в сирийской провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, была проведена химическая атака. По данным Пентагона, всего по "Шайрату" были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.