В МИД назвали обвинения в адрес Дамаска в применении химоружия голословными

ВСЕ ОБВИНЕНИЯ В АДРЕС ДАМАСКА В ПРИМЕНЕНИИ ХИМОРУЖИЯ НОСЯТ ГОЛОСЛОВНЫЙ ХАРАКТЕР И БАЗИРУЮТСЯ НА СОМНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ В СОЦСЕТЯХ – МИД РФ

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