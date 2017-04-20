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Война в Сирии
Война в Сирии

Чижов: эксперты ОЗХО так и не посетили Идлиб

Сюжет:
Удар США по авиабазе в Сирии (414)
09:5820.04.2017
(обновлено: 10:12 20.04.2017)
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© Фото : Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзеПостоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Архивное фотоПостоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Архивное фото
© Фото : Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов выразил озабоченность тем, что эксперты из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), несмотря на приглашение Дамаска, до сих пор — спустя две недели после инцидента — не посетили Сирию для расследования событий в провинции Идлиб.

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Как американский удар по базе в Сирии повлияет на отношения России и США?

  • 28.7%

    Окончательно прекратит сотрудничество по борьбе с терроризмом

  • 53.7%

    Серьезно усложнит дипломатические контакты

  • 17.7%

    Взаимоотношения Москвы и Вашингтона не изменятся
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"Мне интересно, почему они еще не там, потому что прошло две недели. Сирийское правительство пригласило их провести изучение аэродрома, который стал целью удара США. Определенные значимые лица из оппозиции, которые контролируют область, где произошла предполагаемая химическая атака, пообещали обеспечить безопасность инспекторов. Поэтому я не вижу реальных преград, которые не позволяют этим инспекторам поехать туда", — заявил Чижов в ходе интервью программе Би-би-си HARDtalk.

"Никто из Великобритании, Франции и США не ездил туда и не проводил инспекцию на месте. Поэтому РФ раз за разом выступает с требованием, чтобы международные следователи, опытные специалисты из ОЗХО, поехали туда", — добавил он, уточнив, что Москва примет результаты расследования ОЗХО.

Чижов также прокомментировал тот факт, что РФ воспользовалась правом вето в СБ ООН, заблокировав принятие проекта резолюции, авторы которого возложили ответственность за химическую атаку в Идлибе на правительство Сирии.

"Проект резолюции (СБ ООН — ред.) обвинял сирийское правительство в этом. Если бы там только содержался призыв к проведению расследования, мы бы его поддержали. На самом деле мы выносили на обсуждение альтернативный проект резолюции, который, к сожалению, не получил поддержки", — заявил Чижов.

В ходе беседы с ведущей Чижов обратил внимание на то, что распространенные ранее кадры последствий химатаки являются постановочными.

Удар США по базе в Сирии
© РИА Новости . ВМС США
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Удар по надеждам на мир: Пентагон откопал "Томагавки" войны в Сирии
"Зарин — это очень токсичное вещество… Эти пользующиеся дурной славой белые каски, которые известны постановкой искусственных сцен на видео, были там без всякой защитной одежды, даже без масок, защищающих от газа", — отметил Чижов. "Я полагаю так", — ответил он на вопрос, были ли по его мнению все кадры сфабрикованы.

Ранее в МИД РФ заявляли, что давно уже дискредитировавшие себя "Белые каски" нельзя рассматривать в качестве источников данных относительно ситуации с предположительным применением химического оружия в Идлибе. А по словам президента Сирии Башара Асада, есть доказательства, что "Белые каски" являются членами "Аль-Каиды"*.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

© Ruptly
Трамп рассказал о причинах авиаудара США по Сирии в обращении к американцам

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. 7 апреля 2017
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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"Сначала наврали, потом атаковали": сирийцы об ударе США по авиабазе
США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих. Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Ракетный удар США по сирийской авиабазе
© РИА Новости, Инфографика
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Ракетный удар США по сирийской авиабазе
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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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evt68
Нам нужно обязательно дожать эту тему, что бы политики подобные Трампу научились контролировать эмоции.
10:07
20.04.2017
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