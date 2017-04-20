Чижов: эксперты ОЗХО так и не посетили Идлиб

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов выразил озабоченность тем, что эксперты из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), несмотря на приглашение Дамаска, до сих пор — спустя две недели после инцидента — не посетили Сирию для расследования событий в провинции Идлиб.
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"Никто из Великобритании, Франции и США не ездил туда и не проводил инспекцию на месте. Поэтому РФ раз за разом выступает с требованием, чтобы международные следователи, опытные специалисты из ОЗХО, поехали туда", — добавил он, уточнив, что Москва примет результаты расследования ОЗХО.
Чижов также прокомментировал тот факт, что РФ воспользовалась правом вето в СБ ООН, заблокировав принятие проекта резолюции, авторы которого возложили ответственность за химическую атаку в Идлибе на правительство Сирии.
"Проект резолюции (СБ ООН — ред.) обвинял сирийское правительство в этом. Если бы там только содержался призыв к проведению расследования, мы бы его поддержали. На самом деле мы выносили на обсуждение альтернативный проект резолюции, который, к сожалению, не получил поддержки", — заявил Чижов.
В ходе беседы с ведущей Чижов обратил внимание на то, что распространенные ранее кадры последствий химатаки являются постановочными.
Ранее в МИД РФ заявляли, что давно уже дискредитировавшие себя "Белые каски" нельзя рассматривать в качестве источников данных относительно ситуации с предположительным применением химического оружия в Идлибе. А по словам президента Сирии Башара Асада, есть доказательства, что "Белые каски" являются членами "Аль-Каиды"*.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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