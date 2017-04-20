Опрос: половина россиян поддержали продолжение операции России в Сирии

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Половина россиян (53%) сегодня высказываются за продолжение российской военной операции в Сирии, треть наших сограждан выступает против этого, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"За продолжение российской военной операции в Сирии высказались 53% опрошенных, против – 34%", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Социологи отмечают, что противников продолжения российской операции больше среди женщин (45%), среди респондентов в возрасте 25-34 лет (47%), а также среди сторонников непарламентских партий (63%).

По данным ВЦИОМ, в прошлом году за продолжение Россией операции в Сирии выступали 58% участников опроса, против – ровно четверть респондентов.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11-12 апреля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

В начале 2017 года ВЦИОМ первым среди российских социологических компаний запустил постоянные ежедневные всероссийские опросы общественного мнения "Спутник", среди других стран мира такие опросы до этого начали проводить только две компании — Gullap в США и YouGov в Великобритании. В четверг проходит уже сотая волна ежедневного опроса ВЦИОМ, по итогам этих 100 дней работы будет опрошено в общей сложности 60 тысяч россиян в 3,5 тысячи населенных пунктов. За это время социологи задали респондентам более 2 тысяч вопросов, которые касаются самых различных резонансных тем.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>