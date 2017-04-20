Большинство россиян считают удар США в Сирии провокацией, показал опрос

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Подавляющее большинство россиян считают ракетный удар США по сирийской авиабазе в ночь на 7 апреля провокацией, призванной дестабилизировать обстановку в Сирии, говорится в опросе всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11-12 апреля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

"Ракетный удар по военной базе в Сирии, осуществленный США в ночь на 7 апреля, большинство россиян (82%) склонны считать американской провокацией с целью дестабилизации обстановки, причем с этим согласно свыше 70% во всех социально-демографических группах. Лишь 6% наших сограждан называют действия Вашингтона ответом на применение войсками Башара Асада химического оружия", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Чуть больше десятой части опрошенных (12%) затруднились охарактеризовать мотивы ракетного удара США. Более трети респондентов (35%) затруднились ответить на вопрос о том, как России следует реагировать на эти действия. Среди конкретных предложений чаще всего звучало мнение о необходимости соблюдать нейтралитет и ничего не предпринимать — так считают 14% участников опроса.

Кроме того, 11% россиян говорят о необходимости тщательно разобраться в ситуации, провести расследование, столько же респондентов считают нужным поддержать сирийские власти. Еще 6% опрошенных предлагают в этой ситуации вести переговоры, 3% призывают "не поддаваться на провокацию", и лишь 2% полагают, что России нужно "жестко реагировать".

"Так как лишь 6% опрошенных россиян согласны с американской версией причин инцидента с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб, для большинства россиян ракетный удар США по авиабазе сирийских ВВС выглядит как минимум неспровоцированной и незаконной агрессией, а как максимум — провокацией с далеко идущими последствиями. Такие действия уже обрушили имидж президента Трампа в России и грозят дальнейшими негативными для двусторонних отношений шагами", — отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя результаты опроса.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.