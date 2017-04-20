Экс-агент ЦРУ обвинил ИГ* в химатаке в Сирии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Применение отравляющего вещества иприт боевиками террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке подтверждает, что за химатакой в сирийской провинции Идлиб стоят террористы, а не правительство Сирии, заявил РИА Новости бывший офицер ЦРУ Фил Джиральди.

Ранее телеканал CBS сообщил, что боевики ИГ использовали отравляющее вещество иприт при атаке на военную часть в Ираке, где находились советники из США и Австралии.

"Утверждения Белого дома о том, что лишь правительство Сирии могло применить химическое оружие, неверны", — заявил Джиральжи.

Он также сообщил, что атака в Идлибе напоминает атаки, совершенные различными террористически группировками ранее.

В свою очередь американские аналитики подтвердили РИА Новости, что о возможностях применения отравляющих боевиками ИГ широко известно. Профессор в области международных отношений университета Питтсбурга Майкл Бреннер сказал РИА Новости: "Практически не подлежит сомнению, что это не было атакой правительства Асада".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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