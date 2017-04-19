Постпред РФ при ОЗХО не исключил, что боевики получили химоружие вне Сирии

ГААГА, 19 апр — РИА Новости. Боевики в Сирии могли получить химическое оружие из источников за пределами страны, заявил РИА Новости постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Он подчеркнул, что все химическое оружие из Сирии было вывезено согласно российско-американской договоренности 2013 года.

"Есть разные тропы, по которым они (боевики — ред.) получают химическое оружие. В свое время были сообщения о том, что были обнаружены запасы химического оружия из арсеналов армии Саддама Хуссейна, и эти химикаты неизвестно, как уничтожались. Они попадали в руки войск коалиции. Никто не знает, были ли они полностью уничтожены, или какую-то часть зарядов все-таки оставили. То есть существует масса троп и возможностей для получения химического оружия", — пояснил российский дипломат.

Отвечая на вопрос, могли ли боевики получить химическое оружие из внешних источников, Шульгин сказал: "да, может, извне".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Дамаск в рамках соглашения 2013 года об уничтожении своего химического оружия задекларировал 1,3 тысячи тонн химических веществ и прекурсоров, используемых для создания химического оружия, а также более 1,2 тысячи неснаряженных боеприпасов. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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