Россия и Иран внесут в ОЗХО новый проект по расследованию химатаки в Идлибе

ГААГА, 19 апр — РИА Новости. Россия совместно с Ираном в четверг поставит на голосование в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обновленные предложения по расследованию инцидента в сирийской провинции Идлиб, в нем учтены озвученные рядом стран замечания, заявил РИА Новости постпред РФ при организации Александр Шульгин по итогам возобновленной сессии исполнительного совета в Гааге.
"Мы внесли свой, вместе с иранцами, обновленный проект. Вызвали замешательство западных делегаций. Они попросили время для консультации со столицами. По регламенту такое возможно — 24 часа. Условились собраться завтра и предупредили партнеров, что поставим вопрос о принятии решения по нашему с иранцами проекту на голосование", — сказал российский дипломат.
"Мы исходим из того, что команда миссии посетит не только Хан-Шейхун, для того чтобы проверить утверждения о применении химоружия, но также обязательно посетит авиабазу Шайрат, откуда, по утверждению американцев, взлетели сирийские самолеты с химическими бомбами", — подчеркнул российский представитель.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>