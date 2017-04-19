Россия и Иран внесут в ОЗХО новый проект по расследованию химатаки в Идлибе

ГААГА, 19 апр — РИА Новости. Россия совместно с Ираном в четверг поставит на голосование в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обновленные предложения по расследованию инцидента в сирийской провинции Идлиб, в нем учтены озвученные рядом стран замечания, заявил РИА Новости постпред РФ при организации Александр Шульгин по итогам возобновленной сессии исполнительного совета в Гааге.

Ранее РФ и Иран предложили создать независимую комиссию по расследованию химического инцидента в провинции Идлиб.

"Мы внесли свой, вместе с иранцами, обновленный проект. Вызвали замешательство западных делегаций. Они попросили время для консультации со столицами. По регламенту такое возможно — 24 часа. Условились собраться завтра и предупредили партнеров, что поставим вопрос о принятии решения по нашему с иранцами проекту на голосование", — сказал российский дипломат.

В обновленном российско-иранском предложении, по словам постпреда РФ, "учтены замечания, высказанные нашими партнерами". "В частности, мы соглашаемся с тем, чтобы расследование проводилось силами существующей миссии по установлению фактов, но при условии, что мандат будет реализовываться полноценно, а не выборочно, как в последнее время", — рассказал Шульгин. В проекте, по его словам, также приветствуется стремление ряда стран выделить своих экспертов на помощь миссии.

"Мы исходим из того, что команда миссии посетит не только Хан-Шейхун, для того чтобы проверить утверждения о применении химоружия, но также обязательно посетит авиабазу Шайрат, откуда, по утверждению американцев, взлетели сирийские самолеты с химическими бомбами", — подчеркнул российский представитель.

Он также отметил, что "упорство, с которым наши американские партнеры уводят коллег в сторону от принятия решения, наводит на мысль на то, что они, наверное, не хотят расследования, наверное, им есть, что скрывать".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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