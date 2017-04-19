ОЗХО опубликовала результаты анализов вещества, примененного в Идлибе

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Результаты анализов показали, что в сирийском Хан-Шейхуне был применен зарин или его аналоги, говорится в заявлении ОЗХО по итогам первого дня возобновленной сессии Исполнительного совета в Гааге.

"Биомедицинские образцы, собранные в ходе аутопсии с тел троих погибших в результате атаки, были исследованы в двух лабораториях ОЗХО. Результаты анализов показывают, что жертвы были отравлены зарином или похожим на него веществом. Биомедицинский материал еще семи пациентов, которые проходят лечение в госпитале, также были исследованы в двух лабораториях ОЗХО. Результаты также показали, что они пострадали от зарина или его аналогов", — говорится в заявлении ОЗХО, поступившем в распоряжение РИА Новости.

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