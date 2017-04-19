Пентагон не подтвердил гибель жителей при ударе на востоке Сирии

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ)* не подтверждает информацию СМИ о гибели мирных жителей в результате удара союзников в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
По его словам, расследование возможных жертв среди мирного населения будет продолжено.
Ранее спутниковый телеканал сирийского телевидения сообщил, что ВВС подвергли новым бомбардировкам провинцию Дейр-эз-Зор. В результате погибли 16 мирных жителей, ещё около 40 получили ранения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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