МИД: Москва рассматривает инцидент с химоружием под Идлибом как провокацию

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эйро заявил, что Москва рассматривает инцидент с химическим оружием под сирийским Идлибом как провокацию, заявили в российском МИД.

"В ходе обсуждения ситуации в Сирии С. В. Лавров еще раз подчеркнул, что российская сторона рассматривает инцидент 4 апреля с применением химического оружия в Хан-Шейхуне как откровенную провокацию, направленную на подрыв режима прекращения боевых действий и политического процесса в Сирии", — говорится в сообщении МИД.

"Глубокую озабоченность вызывают и последовавшие за ним скоропалительные агрессивные действия США, нанесших ракетный удар по территории суверенного государства-члена ООН. Россия всегда выступала за соблюдение международного права, включая недопустимость вмешательства в дела суверенных государств, и настаивает на подлинно независимом объективном расследовании инцидента в Хан-Шейхуне", — сообщает министерство.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

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