В Минобороны назвали сообщения о потерях в Пальмире "компиляцией слухов"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков назвал "абсолютно лживой компиляцией слухов" публикацию СМИ о якобы заниженных Россией данных по потерям в боях за сирийскую Пальмиру.

Ранее информационное агентство Рейтер сообщило о якобы "занижении" Россией "потерь" в боях за сирийскую Пальмиру.

"Весь текст – абсолютно лживая компиляция слухов, собранных на скорую руку, чтобы отвлечь внимание от фальшивого спектакля с якобы химатакой с воздуха в сирийском Хан Шейхуне", — сказал Конашенков.

Он добавил, что официальное заявление Минобороны РФ об отсутствии доказательств химатаки в сирийском Хан Шейхуне не могло оставаться без негативной реакции, появление подобного материала являлось вопросом времени. Поэтому, появление подобного текста было ожидаемо. Также Конашенков посоветовал остерегаться подделок.

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