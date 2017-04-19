Лавров заявил о провокациях в Сирии, похожих на недавний инцидент в Идлибе

СУХУМ, 19 апр — РИА Новости. В Сирии в последнее время отмечаются провокации, подобные инциденту с химоружием в провинции Идлиб, после подобных акций следуют призывы к смене режима Башара Асада, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы ощущаем в последнее время попытки устраивать провокации, наподобие той, которая была устроена 4 апреля в провинции Идлиб с химическим отравляющим веществом, после чего последовал противоправный удар Соединенных Штатов по сирийскому аэродрому и тут же раздались громкие голоса о необходимости перейти от переговоров к свержению режима", — сказал министр на пресс-конференции в абхазской столице.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

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