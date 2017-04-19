Курды сообщили о ликвидации 47 боевиков ИГ*

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляет курдское ополчение, продолжают штурм городов Табка и Ракка на севере Сирии, им удалось продвинуться к центру Табки, ликвидированы 47 боевиков ИГ*, сообщает курдское агентство Firat. По его данным, SDF помогает авиация международной коалиции.

"Бойцы SDF продвинулись на 1 километр (к центру Табки) в районе Айид Шахир (Ayid Saxîr) и на 500 метров в районе Александрия", — информирует агентство. Боевые действия в двух кварталах шли весь день, десятки членов ИГ* убиты, отмечает агентство.

Стремясь прорвать осаду, боевики ИГ* начали атаку на деревню Айид Кебир (Ayid Kebîr) к югу от Табки. SDF отбили атаку, еще пять боевиков ИГ* убиты.

Как пишет агентство, вечером во вторник ИГ* атаковало позиции SDF к северо-западу от города. Курдам удалось ликвидировать двоих террористов-смертников. Помощь в отражении атаки оказала авиация международной коалиции под руководством США – самолеты нанесли удар по боевикам. По данным агентства, около 20 боевиков погибли в одном из зданий. Бои в Табке продолжаются, отмечает агентство.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ* Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата".

Основой "Сирийских демократических сил" являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. Это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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