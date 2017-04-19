Россия за сутки передала жителям Сирии 4,8 тонны гумпомощи

ХМЕЙМИМ (Сирия), 19 апр — РИА Новости. Российский Центр по примирению сообщил, что провел за сутки четыре гуманитарных акции в провинции Алеппо в Сирии, в ходе которых мирные жители получили 4,8 тонны гуманитарных грузов.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС) проведено четыре гуманитарных акции в провинции Алеппо, в ходе которых в территориальных отделениях ЦПВС в городе Алеппо жителям передано 4,8 тонны бутилированной питьевой воды", — говорится в сообщении.

По данным российского Центра по примирению, за сутки гуманитарную помощь получили 1 507 жителей.

Отмечается, что российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,6 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН.

Дейр-эз-Зор с 2014 года находится под осадой боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ — ред.), что привело к тяжелой гуманитарной ситуации для жителей.

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