Как неваляшки: Кадыров осудил действия Запада в Сирии

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Коалиция во главе с США наносит удары по Сирии в нарушение норм международного права, а обвиняет "во всех грехах" Москву и Дамаск, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эксклюзивном интервью RT.

"Мы видим отношение западной стороны. Они бомбят правительственные войска и ни с кем не согласовывают, нарушают все международные правила. И потом, опять же, обвиняют Россию", — заявил глава Чеченской Республики. Он напомнил о недавней химической атаке в Идлибе, ответственность за которую на Западе бездоказательно возложили на президента Сирии Башара Асада.

"Обвинили Асада во всех грехах и обстреляли военных. Предоставьте, если у вас информация, доказательства", — возмутился Кадыров.

Он подчеркнул, что события в Сирии напоминают сценарий, который западные страны уже реализовали в Ираке, Египте и Ливии.

"Как они в свое время убили Саддама Хусейна, как они хотели разрушить Египет, как они разрушили Ливию, то же самое — без совести, без чести делают свои дела, и весь мир, все молчат, ни слова не говорят", — отметил глава Чечни. Он также добавил, что на мировой арене все следуют за США — как государства, так и международные организации.

"Где демократия? Где правозащитники? Где Европарламент, ЕС, ОБСЕ? Америка сказала — значит все как неваляшки согласились и поехали дальше", — резюмировал Кадыров.

США нанесли удар по аэродрому Шайрат в Сирии 7 апреля, бездоказательно утверждая, что сирийские военные провели с него химическую атаку в провинции Идлиб. Запасы химоружия армии САР были уничтожены в рамках международной договоренности. В 2016 году это подтвердила Организация по запрещению химического оружия.

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