Как неваляшки: Кадыров осудил действия Запада в Сирии

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Коалиция во главе с США наносит удары по Сирии в нарушение норм международного права, а обвиняет "во всех грехах" Москву и Дамаск, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эксклюзивном интервью RT.
"Обвинили Асада во всех грехах и обстреляли военных. Предоставьте, если у вас информация, доказательства", — возмутился Кадыров.
Он подчеркнул, что события в Сирии напоминают сценарий, который западные страны уже реализовали в Ираке, Египте и Ливии.
"Где демократия? Где правозащитники? Где Европарламент, ЕС, ОБСЕ? Америка сказала — значит все как неваляшки согласились и поехали дальше", — резюмировал Кадыров.
США нанесли удар по аэродрому Шайрат в Сирии 7 апреля, бездоказательно утверждая, что сирийские военные провели с него химическую атаку в провинции Идлиб. Запасы химоружия армии САР были уничтожены в рамках международной договоренности. В 2016 году это подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
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