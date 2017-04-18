Курды создали администрацию для управления Раккой после освобождения от ИГ*

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Учредительное собрание Гражданской ассамблеи Ракки состоялось сегодня в сирийском городе Айн Иса (Ayn Isa), сообщает курдское агентство Firat. Предполагается, что после освобождения провинции Ракка и ее одноименной столицы Гражданская ассамблея станет управлять регионом.

По сообщению агентства, был создан Совет ассамблеи из пяти членов, а также 14 комитетов — обороны, образования, энергетики и так далее. Были избраны два сопредседателя ассамблеи.

"Скоро город (Ракка) будет освобожден… Тогда мы сможем решить все проблемы", — цитирует агентство сопредседателя ассамблеи Мехмуда Шевакса Эль-Берсана (Mehmûd Şewax El-Bersan).

Как отмечает агентство, Гражданская ассамблея создана при содействии "Сирийских демократических сил" (SDF).

"Мы обещаем, что освободим Ракку и передадим власть в ней Гражданской ассамблее Ракки, как мы это сделали в Гире, Сирине и Манбидже (города на севере Сирии — ред.)", — цитирует агентство сопредседателя SDF Телаля Сило.

Основой SDF являются курдские отряды, а также отряды ополчения местных арабских племен. При поддержке американской авиации и спецназа SDF ведут операцию "Гнев Евфрата", целью которой является освобождение городов Табка и Ракка на севере Сирии. В свою очередь, официальный Дамаск подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

На севере Сирии SDF и связанная с ними "Партия демократического союза" провозгласили "Федеральный регион Северной Сирии", непризнанный ни Дамаском, ни другими международными силами. Курды уже заявили, что после освобождения Ракки она войдет в эту систему.

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