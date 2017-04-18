Пентагон: США продолжают сотрудничать с РФ по безопасности полетов в Сирии

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают работать в сфере бесконфликтных полетов с РФ в Сирии, сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис на борту самолета по пути в Саудовскую Аравию. Его заявление приводит пресс-служба Пентагона.

"Мы продолжаем работать в сфере бесконфликтных полетов с русскими для поддержания безопасности полетов, чтобы избегать любого вида недоразумений или любого вида непреднамеренного столкновения (самолетов) друг с другом", — сказал Мэттис. По его словам, Пентагон "продолжит работать в сфере бесконфликтных полетов".

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии в провинции Хомс, утверждая, что с него Дамаском в начале апреля якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб.

При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, которые категорически отвергли использование химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.

По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны РФ, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия после ударов США по правительственной авиабазе в Сирии приостанавливает действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

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