Дилетантские ошибки. Эксперт раскритиковал доклад США о химатаке в Сирии

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. За химической атакой в Хан-Шейхуне, скорее всего, стоят силы оппозиции, у Белого дома нет доказательств того, что к удару причастны сирийские войска, говорится в докладе почетного профессора Массачусетского технологического института Теодора Постола. Об этом сообщает International Business Times.
"Главная улика, на которую ссылается Белый дом, на самом деле указывает на то, что атака была проведена с земли", — подчеркнул эксперт.
Судя по фотографиям, снаряд получил незначительные повреждения, нехарактерные для падения с высоты, отметил ученый.
"Взрывчатое вещество воздействовало на трубу как тупой удар молотком. Взрыв загнал ее в землю и в то же время создал кратер", — уверен Постол.
По его словам, все указывает на то, что взрывное устройство прикрепили к снаряду с зарином, установленному на земле. Исходя из этого, можно сделать вывод, что теракт был совершен антиправительственными повстанцами, так как Хан-Шейхун находится на подконтрольной им территории.
Кроме того, профессор выразил уверенность, что фотографии снаряда из доклада Белого дома, скорее всего, являются постановочными, поэтому их нельзя считать убедительным доказательством.
Ранее Постол работал научным консультантом в Пентагоне и выявлял подобные противоречия в докладах американской разведки. Так, после химической атаки в Гуте в 2013 году профессор заявил, что доказательств вины Дамаска нет, что позже подтвердили и в ООН.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых, возложив ответственность за нападение на правительственные войска Сирии. Дамаск обвинил в атаке боевиков и их покровителей.