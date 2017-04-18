Дилетантские ошибки. Эксперт раскритиковал доклад США о химатаке в Сирии

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. За химической атакой в Хан-Шейхуне, скорее всего, стоят силы оппозиции, у Белого дома нет доказательств того, что к удару причастны сирийские войска, говорится в докладе почетного профессора Массачусетского технологического института Теодора Постола. Об этом сообщает International Business Times.

В ответ на официальные заявления Вашингтона о том, что армия Сирии виновна в химатаке, Постол опубликовал три доклада, в которых пришел к выводу, что у США, "несомненно, нет доказательств" в пользу этой версии.

"Главная улика, на которую ссылается Белый дом, на самом деле указывает на то, что атака была проведена с земли", — подчеркнул эксперт.

Судя по фотографиям, снаряд получил незначительные повреждения, нехарактерные для падения с высоты, отметил ученый.

"Взрывчатое вещество воздействовало на трубу как тупой удар молотком. Взрыв загнал ее в землю и в то же время создал кратер", — уверен Постол.

По его словам, все указывает на то, что взрывное устройство прикрепили к снаряду с зарином, установленному на земле. Исходя из этого, можно сделать вывод, что теракт был совершен антиправительственными повстанцами, так как Хан-Шейхун находится на подконтрольной им территории.

"Ни один компетентный аналитик не упустил бы из внимания тот факт, что канистра с зарином была раздавлена чем-то сверху, а не взорвана боеприпасами изнутри", — отметил Постол.

Кроме того, профессор выразил уверенность, что фотографии снаряда из доклада Белого дома, скорее всего, являются постановочными, поэтому их нельзя считать убедительным доказательством.

Ранее Постол работал научным консультантом в Пентагоне и выявлял подобные противоречия в докладах американской разведки. Так, после химической атаки в Гуте в 2013 году профессор заявил, что доказательств вины Дамаска нет, что позже подтвердили и в ООН.

По мнению Постола, Белый дом занимается политизацией разведывательных данных. "Все эти дилетантские ошибки свидетельствуют о том, что доклад Белого дома, как и более ранний доклад по поводу Гуты, не был изучен спецслужбами, как это утверждается. Если бы аналитики из разведки были правильно проинформированы о заявлениях Белого дома, они бы не одобрили этот документ", — резюмировал ученый.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых, возложив ответственность за нападение на правительственные войска Сирии. Дамаск обвинил в атаке боевиков и их покровителей.