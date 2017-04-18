Минобороны: доказательств химатак в Сирии нет, кроме роликов "Белых касок"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Единственными "доказательствами" применения химоружия в Сирии остаются два ролика "Белых касок", других свидетельств представлено не было, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Прошло ровно две недели после инцидента с якобы применением в Хан-Шейхуне химического оружия. Однако единственными "доказательствами" применения химоружия так и остаются всего два видеоролика "Белых касок", — заявил Конашенков.

"При этом ни одного "героя"-спасателя или пострадавших вне этих роликов в эфирах американских, британских или европейских телеканалов больше не появлялось", — добавил Конашенков.

Ранее в МИД РФ заявляли, что давно уже дискредитировавшие себя "Белые каски" нельзя рассматривать в качестве источников данных относительно ситуации с предположительным применением химического оружия в Идлибе. А по словам президента Сирии Башара Асада, есть доказательства, что "Белые каски" являются членами "Аль-Каиды"*.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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