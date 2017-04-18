Теракт под Алеппо можно расценить как военное преступление, заявили в ООН

ЖЕНЕВА, 18 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Субботний теракт в пригороде сирийского Алеппо, в результате которого погибли более 130 человек, может быть расценен как военное преступление, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

В субботу заминированный автомобиль со смертником за рулем взорвался рядом с автобусами, перевозившими в Алеппо эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая под Идлибом. Эвакуация проводилась по договоренности Дамаска с осаждавшими поселения боевиками. В результате атаки погибли более 130 человек.

"Это нападение, вероятно, может быть расценено как военное преступление", — сказал Колвилл.

Он добавил, что "на данный момент сложно подтвердить, каким образом было совершено нападение или кто его совершил, однако на кадрах, которые видели сотрудники офиса ООН по правам человека, показаны дети, которые собрались прямо перед взрывом вокруг человека, раздающего конфеты".

По словам Колвилла, переговоры об эвакуации мирных жителей из Фуа и Кефраи велись Ираном и Катаром.

"Мы также крайне озабочены состоянием мирных жителей, остающихся в Фуа и Кефрае, а также состоянием жителей в других городах, которые являются частью "Соглашения о четырех городах" — Мадайе и Забадани", — добавил представитель УВКПЧ ООН.

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