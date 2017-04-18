СМИ: Тиллерсон в России обозначил основные положения плана Трампа по Сирии

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Москву обозначил основные принципы незаконченного плана президента Дональда Трампа по сирийскому урегулированию, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Как сообщили чиновники, Тиллерсон передал основные принципы этого плана (президенту РФ Владимиру) Путину и российским чиновникам в Москве, в то же время попросил Россию прояснить ее принципиальные интересы", — пишет агентство. По данным источников, Тиллерсон не требовал немедленного ответа от РФ по поводу плана, попросив Москву "обдумать его". Когда ожидается ответ от РФ, собеседники агентства не уточнили.

Как отмечает агентство, предварительный план Трампа по урегулированию в Сирии, предполагает проведение трех фаз – ликвидацию террористической группировки "Исламское государство"*, восстановление стабильности по регионам и обеспечение политического перехода в стране, итогом которого станет отставка президента Сирии Башара Асада. Москва не раз заявляла, что судьбу Асада должен решать только сирийский народ.

Несмотря на разногласия с Россией, неназванные представители администрации Трампа настаивают, что российское участие крайне важно для окончания войны в Сирии, подчеркивает Ассошиэйтед Пресс. По данным агентства, команда Трампа, занимающаяся вопросами нацеленной безопасности, "использует нестабильность этого месяца в Сирии, чтобы попытаться изменить направление диалога с Москвой".

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

С 2014 года США наносят в Сирии удары по группировке "Исламское государство"* без разрешения властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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