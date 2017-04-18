СМИ: Тиллерсон в России обозначил основные положения плана Трампа по Сирии

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Москву обозначил основные принципы незаконченного плана президента Дональда Трампа по сирийскому урегулированию, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Как отмечает агентство, предварительный план Трампа по урегулированию в Сирии, предполагает проведение трех фаз – ликвидацию террористической группировки "Исламское государство"*, восстановление стабильности по регионам и обеспечение политического перехода в стране, итогом которого станет отставка президента Сирии Башара Асада. Москва не раз заявляла, что судьбу Асада должен решать только сирийский народ.
Несмотря на разногласия с Россией, неназванные представители администрации Трампа настаивают, что российское участие крайне важно для окончания войны в Сирии, подчеркивает Ассошиэйтед Пресс. По данным агентства, команда Трампа, занимающаяся вопросами нацеленной безопасности, "использует нестабильность этого месяца в Сирии, чтобы попытаться изменить направление диалога с Москвой".
С 2014 года США наносят в Сирии удары по группировке "Исламское государство"* без разрешения властей страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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