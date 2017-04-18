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Война в Сирии
Война в Сирии

HRW: США не приняли меры по защите мирного населения при ударе в Сирии

09:5518.04.2017
(обновлено: 10:11 18.04.2017)
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Алеппо. Архивное фото
© Sputnik/ Мохамад Маруф
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch считает, что американские военные не приняли необходимые меры, чтобы избежать жертв среди мирного населения в Сирии.

Женщина-военнослужащая из Корпуса морской пехоты США. Архивное фото
© Flickr/ U.S. Marine Corps
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Доклад касается удара в Алеппо 16 марта, в результате которого погибли 38 человек. Правозащитники пришли к выводу, что США не смогли определить, что объектом атаки стало здание мечети, где должна была начаться молитва. Кроме того, в момент удара там проходила лекция о религии.

"Надлежащий анализ цели и его использование, возможно, установил бы по крайней мере некоторые из этих моментов", — отмечает организация.

При этом правозащитники не нашли доказательств, что в мечети во время атаки проходила встреча членов "Аль-Каиды"* или другой вооруженной группировки.

Ликвидация последствий авиаудара рядом с мечетью в деревне Аль-Джина в провинции Алеппо, Сирия. 16 марта 2017
© AFP 2017/ Omar haj kadour
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"Властям США нужно выяснить, что пошло не так, начать делать домашнюю работу до начала атак и приложить усилия, чтобы это не произошло вновь", — отметил представитель Human Rights Watch Оле Солванг.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM), в зону ответственности которого входит Ближний Восток, признало факт удара в районе мечети в сирийской провинции Алеппо. В свою очередь, в Пентагоне заявили, что объект бомбардировки находился рядом с мечетью.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Разминирование жилых кварталов Алеппо
Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 разминируют жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Российские военнослужащие международного противоминного центра практически круглосуточно работают над разминированием домов, улиц и социально значимых объектов в восточном Алеппо.
Аэромобильный многофункциональный робототехнический комплекс разминирования Уран-6 во время работы по разминированию жилых кварталов сирийского города Алеппо
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Для сплошной очистки местности за пределами плотной городской застройки российскими военными применяются аэромобильные многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6".
Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 разминируют жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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По данным на конец января, специалистами Международного противоминного центра ВС РФ в Алеппо разминировано более 200 социально значимых объектов, 3210 зданий на территории более двух тысяч гектаров, 709 километров дорог, было обезврежено почти 30 тысяч взрывоопасных предметов.
Работа российских военных инженеров Международного противоминного центра ВС РФ по разминированию жилых кварталов сирийского города Алеппо
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Договоренности о присоединении к процессу примирения были подписаны с главами более тысячи населенных пунктов провинции. Это позволяет восстанавливать разрушенные в ходе военных действий дороги и объекты инфраструктуры.
Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 разминируют жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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В Генштабе ВС России отмечают, что действующие в Сирии террористические группировки стали чаще использовать изощренные способы минирования, поэтому стоящие перед российскими саперами задачи сейчас в разы сложнее, чем были, например, в Афганистане.
Работа российских военных инженеров Международного противоминного центра ВС РФ по разминированию жилых кварталов сирийского города Алеппо
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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По оценке российских военных, масштабы минирования Алеппо очень велики, поэтому противоминный центр не раз призывал ООН и другие международные организации к сотрудничеству с РФ в осуществлении задачи по разминированию города.
Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 разминируют жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Однако спустя месяц после освобождения Алеппо Служба Организации Объединенных Наций по вопросам разминирования и Женевский международный центр гуманитарного разминирования не предложили ни жителям города, ни российским военным никакой помощи.
Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 разминируют жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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"Пока основную помощь жители Алеппо продолжают получать от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Работа российских военных инженеров Международного противоминного центра ВС РФ по разминированию жилых кварталов сирийского города Алеппо
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
В конце января в Сирии российские саперы обнаружили склад с противопехотными минами направленного действия и противотанковыми минами кумулятивного действия.
Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 разминируют жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Все мины, лежащие на складе, были заводского изготовления и хорошего качества. По словам руководителя международного противоминного центра, это является свидетельством того, что в Сирии велась минная война.
Российский военный инженер Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковом комплекте разминирования ОВР-2 разминирует жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Российские военные инженеры Международного противоминного центра в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 работают в жилых кварталах сирийского города.
Российские военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ в общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2 разминируют жилые кварталы сирийского города Алеппо
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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В Алеппо 31 января был открыт филиал международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации. Он позволит обучить лучших сирийских военнослужащих, которые затем будут участвовать в разминировании освобожденных территорий.
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