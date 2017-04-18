HRW: США не приняли меры по защите мирного населения при ударе в Сирии

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch считает, что американские военные не приняли необходимые меры, чтобы избежать жертв среди мирного населения в Сирии.

© Flickr/ U.S. Marine Corps Провалившись в Алеппо и Мосуле, США претендуют на Ракку Доклад касается удара в Алеппо 16 марта, в результате которого погибли 38 человек. Правозащитники пришли к выводу, что США не смогли определить, что объектом атаки стало здание мечети, где должна была начаться молитва. Кроме того, в момент удара там проходила лекция о религии.

"Надлежащий анализ цели и его использование, возможно, установил бы по крайней мере некоторые из этих моментов", — отмечает организация.

При этом правозащитники не нашли доказательств, что в мечети во время атаки проходила встреча членов "Аль-Каиды"* или другой вооруженной группировки.

"Властям США нужно выяснить, что пошло не так, начать делать домашнюю работу до начала атак и приложить усилия, чтобы это не произошло вновь", — отметил представитель Human Rights Watch Оле Солванг.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM), в зону ответственности которого входит Ближний Восток, признало факт удара в районе мечети в сирийской провинции Алеппо. В свою очередь, в Пентагоне заявили, что объект бомбардировки находился рядом с мечетью.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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