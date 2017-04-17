Airwars: в марте удары коалиции убили рекордное число мирных жителей Сирии

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Рекордное число мирных жителей Сирии и Ирака погибло в марте в результате авиаударов коалиции, возглавляемой США. Об этом сообщает International Business Times со ссылкой на данные независимой мониторинговой группы Airwars.

Как сообщает организация, занимающегося отслеживанием действий коалиции в Ираке и Сирии, увеличение авиаударов на территории обеих стран в последние месяцы было "беспрецедентным".

По информации Airwars, в марте коалиция нанесла 268 ударов по Ираку и 434 удара по Сирии, в результате которых погибли по меньшей мере 1782 мирных жителей.

Как отмечает сотрудник организации Алекс Хопкинс, за последний месяц число убитых в Сирии выросло в разы, однако этот факт получил минимальное освещение в прессе.