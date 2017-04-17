Лавров: удары США затруднили поиски политического урегулирования в Сирии

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Удары США по авиабазе в Сирии затруднили поиск политического решения ситуации в САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Сенегала Манкёром Ндяй.

"Мы обсудили неправомерные, агрессивные действия авиации США, когда были нанесены удары по авиабазе в Сирии, которые лишь усугубили ситуацию и затруднили, может быть, преднамеренно, поиск политического урегулирования", — сказал Лавров. Он подчеркнул, что альтернативы политическому урегулированию в Сирии быть не может.

"Мы вновь констатировали необходимость консолидации усилий всего международного сообщества в борьбе с международным терроризмом", — подчеркнул Лавров, добавив, что в этой сфере необходимо действовать исключительно на прочной основе международного права и Устава ООН.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>