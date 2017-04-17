В МИД Турции прокомментировали теракт под Алеппо

АНКАРА, 17 апр – РИА Новости. Теракт в районе сирийского Алеппо, совершенный в минувшую субботу, напомнил о важности укрепления режима перемирия и создания зон безопасности в Сирии, говорится в заявлении МИД Турции в понедельник.

В субботу заминированный автомобиль со смертником за рулем взорвался рядом с автобусами, перевозившими в Алеппо эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая под Идлибом. Эвакуация проводилась по договоренности Дамаска с осаждавшими поселения боевиками. По данным сирийских властей, в результате атаки погибли более 70 человек.

"Мы осуждаем эту подлую атаку, жертвами которой стали десятки мирных сирийцев, и выражаем соболезнования родным и близким погибших. Это нападение еще раз показало важность укрепления перемирия и его распространения на всю территорию страны. Для предотвращения подобных гуманитарных драм необходимо создать зоны безопасности в Сирии для защиты мирных жителей в районах их проживания и доставки гуманитарной помощи", — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

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