СМИ узнали о высадке десанта западной коалиции рядом с Дейр-эз-Зором

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ВВС международной коалиции во главе с США высадили десант рядом с сирийским Дейр-эз-Зором для проведения точечной операции против террористической группировки ИГ*, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники.

При этом не уточняется, чьи бойцы высадились с вертолетов коалиции.

В марте канал сообщал об аналогичной операции под Раккой якобы с участием американского десанта, однако впоследствии коалиция заявила, что высаживала бойцов курдско-арабских "Сирийских демократических сил".

По данным канала, целью операции под Дейр-эз-Зором стали пункты военного снабжения ИГ*, а также склады с оружием к востоку от города. Достигла ли операция цели и сколько террористов было ликвидировано, не уточняется. Канал отмечает, что через 20 минут после высадки бойцы покинули район.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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