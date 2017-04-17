Защита "с вилами в руках": сирийские фермеры создали отряды самообороны

АЛЕППО, 17 апр — РИА Новости. Против боевиков-исламистов в Сирии воюет не только сирийская армия и ее союзники. Оружие в руки были вынуждены взять и простые граждане, чтобы защитить от террористов собственные деревни.

В деревнях провинции Алеппо издревле выращивали по несколько урожаев в год. Вот и сейчас — весна, а в полях уже идет уборка. Мужчины из поселка Абу-Жрен, проходя между грядок, собирают плоды своего труда. Первые в этом году бобы. "Кроме бобов посадили огурцы, помидоры, баклажаны. В июне будем собирать. Думаю, часть пойдет на продажу для жителей Алеппо", — говорит местный житель Ахмад Аль-Али.

Поселок Абу-Жрен был житницей Алеппо, которая до войны кормила овощами и мясом всю провинцию. Но несколько лет назад поселок захватили террористы. Хозяйничая здесь, боевики разрушили водоводы. Поливать поля теперь приходится едва ли не вручную. Урожай стал намного беднее.

"Боевики убивали людей, которые хотели работать на своей земле. И тех, кто отказывался вставать на их сторону. В моей семье они вырезали 23 человека. Сам я был вынужден бежать из поселка", — рассказывает Хамзе Аль-Салех.

Исламисты прошлись и по памятникам архитектуры. Разрушили практически все глиняные дома, многие из которых были построены еще 200 лет назад. Типичные крестьянские жилища для сирийской глубинки.

"В эти дома была проведена вода, электричество. Жители поселка, отдавая дань культурному наследию, продолжали жить в них. Но исламистам, как вы знаете, чуждо понятие культуры", — рассказывает местный старейшина Махмуд Аль-Хусейн.

К счастью, три года назад армии удалось прогнать террористов. Но их позиции до сих пор достаточно близко – за соседними горами, примерно в 15 километрах от деревни. Поэтому работники полей после уборки урожая меняют орудия труда на оружие. Все они несут службу в отрядах самообороны. Защищают деревню от возможного нападения террористов.

"Нам нужно успеть собрать урожай до захода солнца. Сегодня наша очередь заступать на дежурство. Конечно, тяжело, но если боевики вернутся, нам придётся ещё сложнее", — говорит Ахмад Аль-Али.

До войны в Абу-Жрене проживали 10 тысяч человек. Сейчас осталось чуть больше трёх тысяч. Почти половина записались в ополчение.

Мастер-класс проводят бойцы батальона российской военной полиции.

"Кладешь камни на уровне человеческого роста, 170 хотя бы, чтобы не пришлось нагибаться", — на русском объясняет боец, как оборудовать огневую точку в заброшенном доме. Впрочем, понятно без перевода. Подручных материалов тоже вполне достаточно. Камни, блоки или мешки с песком.

"После того, как сделана огневая точка, нужно делать карточку ведения огня. С ориентирами. Чтобы каждый стреляющий знал, где его направление, ориентиры и дальность до них", — показывает военный.

Затем — занятие по сборке-разборке автомата и ликбез по медицинской помощи: как остановить кровь при ранении.

Российские военные привезли селянам гуманитарную помощь. Несколько бочек с горючим. В знак благодарности жители Абу-Жрена пригласили бойцов за стол. Точнее, ковёр — на Востоке принято есть, сидя на полу. В качестве угощения — баранина и овощи. Все то, что вырастили сами на земле, которую и защищают.

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