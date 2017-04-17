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Война в Сирии
Война в Сирии

Россияне стали хуже относиться к Трампу после удара в Сирии, показал опрос

Сюжет:
"Общественные мнения" (102)
08:1917.04.2017
(обновлено: 08:33 17.04.2017)
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Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Отношение россиян к президенту США Дональду Трампу за последний месяц ухудшилось, около трети из них сегодня относятся к американскому лидеру с недоверием, примерно пятая часть респондентов разочарована им, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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"К президенту США Дональду Трампу сегодня россияне относятся хуже, чем месяц назад: доля отрицательных ответов выросла с 7% до 39%, положительных, напротив, снизилась с 38% до 13%. В эмоциональном фоне восприятия Трампа преобладают недоверие (31%), разочарование (19%) или безразличие (29%)", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Месяц назад о недоверии к американскому президенту говорили 13% россиян, о разочаровании им — лишь 2%, о безразличии к его фигуре — 28% опрошенных, уточняют социологи. А вот положительные эмоции по отношению к нему россияне испытывают сегодня существенно реже, чем в марте. Так, 11% респондентов сейчас говорят о надежде (против 24% месяц назад), 6% — об уважении (против 17%), 5% — о симпатии (против 15%), 4% — о доверии Трампу (против 11% в марте).

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo/ Alex Brandon
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По данным ВЦИОМ, пятая часть россиян (20%) считают, что с момента избрания Трампа связи России и США окрепли, еще 17% полагают, что отношения ухудшились. В марте такие ответы дали 36% и 4% респондентов соответственно. Вместе с тем, большинство опрошенных, как и месяц назад, пока не видят ни прогресса, ни регресса в двусторонних отношениях: 55% в апреле и 53% респондентов в марте не отметили никаких изменений.

"Ракетный удар США по Сирии стал "холодным душем" для значительной части россиян, ещё недавно рассчитывавших на улучшение российско-американских отношений благодаря смене президента в Вашингтоне. Агрессивное поведение Дональда Трампа воскресило недоверие и недоброжелательность по отношению к Америке, характерное для российского общества в последние два десятилетия", — сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя данные опроса.

Эксперт отметил, что, "хотя надежды на новую "оттепель" в двусторонних отношениях ещё не исчезли полностью, наши сограждане все реже испытывают к Трампу оптимистические ожидания".

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© РИА Новости. Илья Питалев
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По данным компании "Медиалогия", имя Трампа за минувший год упоминалось в сообщениях российских СМИ более 862 тысяч раз. Пики упоминаемости приходятся на ноябрь 2016 года (153 тысяч сообщений), январь 2017 года (187 тысяч) и февраль 2017 года (140 тысяч).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11-12 апреля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. "Медиалогия" провела анализ публикаций за период с апреля 2016 по апрель 2017 года по собственной базе СМИ, включающей около 40,1 тысяч источников.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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