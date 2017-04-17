Россияне стали хуже относиться к Трампу после удара в Сирии, показал опрос

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Отношение россиян к президенту США Дональду Трампу за последний месяц ухудшилось, около трети из них сегодня относятся к американскому лидеру с недоверием, примерно пятая часть респондентов разочарована им, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Месяц назад о недоверии к американскому президенту говорили 13% россиян, о разочаровании им — лишь 2%, о безразличии к его фигуре — 28% опрошенных, уточняют социологи. А вот положительные эмоции по отношению к нему россияне испытывают сегодня существенно реже, чем в марте. Так, 11% респондентов сейчас говорят о надежде (против 24% месяц назад), 6% — об уважении (против 17%), 5% — о симпатии (против 15%), 4% — о доверии Трампу (против 11% в марте).
"Ракетный удар США по Сирии стал "холодным душем" для значительной части россиян, ещё недавно рассчитывавших на улучшение российско-американских отношений благодаря смене президента в Вашингтоне. Агрессивное поведение Дональда Трампа воскресило недоверие и недоброжелательность по отношению к Америке, характерное для российского общества в последние два десятилетия", — сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя данные опроса.
Эксперт отметил, что, "хотя надежды на новую "оттепель" в двусторонних отношениях ещё не исчезли полностью, наши сограждане все реже испытывают к Трампу оптимистические ожидания".
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11-12 апреля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. "Медиалогия" провела анализ публикаций за период с апреля 2016 по апрель 2017 года по собственной базе СМИ, включающей около 40,1 тысяч источников.
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