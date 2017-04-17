Россия за сутки передала жителям Сирии 3,6 тонны гуманитарных грузов

ХМЕЙМИМ (Сирия), 17 апр — РИА Новости. Российский Центр по примирению в Сирии за сутки провел семь гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Латакия, мирные жители получили 3,6 тонны гуманитарных грузов, сообщается в бюллетене центра.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в провинциях Алеппо (шесть) и Латакия (одна). За сутки гуманитарную помощь получили 3373 жителя. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 3,6 тонны", — говорится в документе.

Так, в городе Алеппо в районах Салах Аддин, Старый Алеппо, Балат Тахтани, Альшаба Кадим, Терабль Эль-Халек и Карм Аль-Додо жителям передано 3 тысячи порций горячей еды и 1,8 тонны хлеба. В населенный пункт Джавтлик провинции Латакия доставлено 1,2 тонны продуктов питания.

Кроме того, в течение суток ООН и партнеры продолжали оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь Сирии. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся.

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