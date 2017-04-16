МИД Сирии обратился в ООН в связи с терактом под Алеппо

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Сирийский МИД направил два письма в ООН — генсеку и председателю Совбеза ООН — в связи с недавним терактом под Алеппо, унесшим жизни более 70 человек, передает государственное сирийское агентство SANA.

В субботу заминированная машина со смертником за рулем взорвалась рядом с автобусами, перевозившими в Алеппо эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая под Идлибом. Эвакуация проводилась по договоренности Дамаска с осаждавшими поселения боевиками.

Сирийский МИД заявил в письмах, что теракт стал реакцией террористов на успехи армии САР в борьбе с "Исламским государством" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусрой" (обе группировки запрещены в РФ) и показал несостоятельность боевиков на фоне успеха программы местных перемирий, позволившей провести эвакуацию из Фуа и Кефрая.

"Правительство САР в очередной раз подчеркивает необходимость объединить усилия международного сообщества по борьбе с терроризмом при координации и полном сотрудничестве с сирийским правительством", — цитирует агентство текст писем.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>