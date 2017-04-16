Матвиенко: РФ не ставит целью сохранение Асада у власти в Сирии любой ценой

ЭР-РИЯД, 16 апр — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не ставит целью сохранение Башара Асада у власти в Сирии любой ценой, но против насильственного свержения режима в стране.

"Мы изложили свою позицию, что мы не ставим целью сохранение Асада любой ценой. Мы против насильственного свержения режимов из вне. Это опасные очень прецеденты. И те случаи, когда это происходило, их достаточно много: и Югославия, и Ливия, и Ирак показали, что это очень опасный путь и контрпродуктивный, который заканчивается очень трагическими последствиями", — сказала Матвиенко журналистам, комментируя вопрос по близости позиций России и Саудовской Аравии по судьбе Башара Асада.

"Ну, хорошо, ну, уйдет Асад, а завтра Сирия без Асада. Какая она? Кто придет к власти? Либо страна развалится, либо продолжится еще более ожесточенная гражданская война", — пояснила позицию Матвиенко.

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