Военнослужащим авиабазы "Хмеймим" доставили пасхальные куличи
ХМЕЙМИМ (Сирия), 16 апр — РИА Новости. Несколько тысяч пасхальных куличей доставлены из Москвы на российскую авиабазу "Хмеймим". В честь праздника Пасхи куличи украсили столы на завтраке военнослужащих.
Ранее в канун христианского праздника Светлого Христова Воскресения в Храме Христа Спасителя их освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После этого они были отправлены на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда самолетами военно-транспортной авиации их доставили в Сирию.
"Очень приятно в честь такого праздника получить частичку Родины", — призналась журналистам младший сержант Людмила Луценко, военнослужащая медицинского отряда специального назначения.
"Хорошо и радостно видеть, что на святой земле Сирии наши военнослужащие имеют возможность отметить светлый праздник Пасхи", — сказал священник Иоанн Ковалев.
Начальник управления по работе с верующими военнослужащими ВС РФ Александр Суровцев добавил, что всего на "Хмеймим" доставлено три тысячи куличей.
"Это подарок от всех верующих людей, которые болеют за наших воинов. Когда они по дороге сюда узнавали, куда мы везем куличи, они передавали военным приветы и наилучшие пожелания", — рассказал Суровцев. Он заверил, что куличи получат как военные на самой авиабазе, так и те, кто выполняет задания на выезде.
Инициатива передачи пасхальных куличей военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных Сил Российской Федерации, несущим службу в Сирийской Арабской Республике, благословлена Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
В день Пасхи вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
В пасхальную ночь богослужения прошли во всех православных храмах.
Делегация Фонда Андрея Первозданного (ФАП) получила благодатный огонь в Иерусалиме и доставила святыню в Москву. На фото: председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин передает огонь Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
По традиции Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальную ночь обратился к верующим с огласительным словом святителя Иоанна Златоуста.
На фото: прихожане радуются благодатному огню на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой и мэр Москвы Сергей Собянин посетили богослужение в Храме Христа Спасителя.
Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Пасхой, отметив, что пасхальные торжества способствуют утверждению вечных ценностей и идеалов.
Безопасность на время празднований Пасхи обеспечат более 130 тысяч сотрудников МЧС.
В Пасхальную ночь в Санкт-Петербурге богослужения провели более 400 храмов. На службу в Исаакиевском соборе собралось около 700 человек.
Патриарх Кирилл в своем поздравлении отметил, что воскресение Иисуса Христа составляет "главное содержание христианского послания миру" и что все современные беды не должны вызывать у людей уныния.
На фото: отец Сергий во время пасхальной службы в церкви Михаила Архангела в Грозном.
На фото: священнослужители на пасхальном богослужении в алтаре Кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери в Чите.
По традиции на Пасху, после Великого поста, едят освященные крашенные яйца, куличи, и творожную пасху. Накануне праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил большой кулич весом около полутора тонн.
Пасху празднуют семь дней. Пасхальным считается весь период до праздника Вознесения, который отмечается на 40-й день после Пасхи.