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Война в Сирии
Война в Сирии

Военнослужащим авиабазы "Хмеймим" доставили пасхальные куличи

Сюжет:
Празднование Пасхи в 2017 году (36)
11:2316.04.2017
02610
Куличи. Архивное фото
© РИА Новости. Нина Зотина
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ХМЕЙМИМ (Сирия), 16 апр — РИА Новости. Несколько тысяч пасхальных куличей доставлены из Москвы на российскую авиабазу "Хмеймим". В честь праздника Пасхи куличи украсили столы на завтраке военнослужащих.

Пасхальная служба в женском монастыре Божьей Матери в сирийском городе Сайдная
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Звон колоколов под обстрелами: как празднуют Пасху в Сирии

Ранее в канун христианского праздника Светлого Христова Воскресения в Храме Христа Спасителя их освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После этого они были отправлены на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда самолетами военно-транспортной авиации их доставили в Сирию.

"Очень приятно в честь такого праздника получить частичку Родины", — призналась журналистам младший сержант Людмила Луценко, военнослужащая медицинского отряда специального назначения.

"Хорошо и радостно видеть, что на святой земле Сирии наши военнослужащие имеют возможность отметить светлый праздник Пасхи", — сказал священник Иоанн Ковалев.

Начальник управления по работе с верующими военнослужащими ВС РФ Александр Суровцев добавил, что всего на "Хмеймим" доставлено три тысячи куличей.

"Это подарок от всех верующих людей, которые болеют за наших воинов. Когда они по дороге сюда узнавали, куда мы везем куличи, они передавали военным приветы и наилучшие пожелания", — рассказал Суровцев. Он заверил, что куличи получат как военные на самой авиабазе, так и те, кто выполняет задания на выезде.

Инициатива передачи пасхальных куличей военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных Сил Российской Федерации, несущим службу в Сирийской Арабской Республике, благословлена Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Празднование Пасхи в России
Верующие на пасхальном богослужении в храме Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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В день Пасхи вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
На пасхальном богослужении в храме Архистратига Михаила в селе Ермаковка Омской области
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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В пасхальную ночь богослужения прошли во всех православных храмах.
Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин (справа) передает благодатный огонь Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Делегация Фонда Андрея Первозданного (ФАП) получила благодатный огонь в Иерусалиме и доставила святыню в Москву. На фото: председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин передает огонь Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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По традиции Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальную ночь обратился к верующим с огласительным словом святителя Иоанна Златоуста.
Прихожане радуются благодатному огню на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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На фото: прихожане радуются благодатному огню на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Четвертый слева - мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой и мэр Москвы Сергей Собянин посетили богослужение в Храме Христа Спасителя.
Верующие на пасхальном богослужении в Петропавловском кафедральном соборе в Симферополе
© РИА Новости. Александр Полегенько
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Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Пасхой, отметив, что пасхальные торжества способствуют утверждению вечных ценностей и идеалов.
Меры безопасности во время пасхального богослужения в Петропавловском кафедральном соборе в Симферополе
© РИА Новости
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Безопасность на время празднований Пасхи обеспечат более 130 тысяч сотрудников МЧС.
Священнослужители на пасхальном богослужении в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Александр Гальперин
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В Пасхальную ночь в Санкт-Петербурге богослужения провели более 400 храмов. На службу в Исаакиевском соборе собралось около 700 человек.
Прихожане на пасхальном богослужении в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Александр Гальперин
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Патриарх Кирилл в своем поздравлении отметил, что воскресение Иисуса Христа составляет "главное содержание христианского послания миру" и что все современные беды не должны вызывать у людей уныния.
Отец Сергий во время пасхальной службы в церкви Михаила Архангела в Грозном
© РИА Новости. Саид Царнаев
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На фото: отец Сергий во время пасхальной службы в церкви Михаила Архангела в Грозном.
Священнослужители на пасхальном богослужении в алтаре Кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери в Чите
© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
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На фото: священнослужители на пасхальном богослужении в алтаре Кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери в Чите.
Верующие во время освящения куличей и пасхальных яиц в Великую субботу в Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском женском монастыре в Великом Новгороде
© РИА Новости. Константин Чалабов
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По традиции на Пасху, после Великого поста, едят освященные крашенные яйца, куличи, и творожную пасху. Накануне праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил большой кулич весом около полутора тонн.
Верующие на пасхальном богослужении в Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском женском монастыре в Великом Новгороде
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Пасху празднуют семь дней. Пасхальным считается весь период до праздника Вознесения, который отмечается на 40-й день после Пасхи.
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Война в Сирии
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