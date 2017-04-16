Военнослужащим авиабазы "Хмеймим" доставили пасхальные куличи

Празднование Пасхи в 2017 году (36)

ХМЕЙМИМ (Сирия), 16 апр — РИА Новости. Несколько тысяч пасхальных куличей доставлены из Москвы на российскую авиабазу "Хмеймим". В честь праздника Пасхи куличи украсили столы на завтраке военнослужащих.

Ранее в канун христианского праздника Светлого Христова Воскресения в Храме Христа Спасителя их освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После этого они были отправлены на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда самолетами военно-транспортной авиации их доставили в Сирию.

"Очень приятно в честь такого праздника получить частичку Родины", — призналась журналистам младший сержант Людмила Луценко, военнослужащая медицинского отряда специального назначения.

"Хорошо и радостно видеть, что на святой земле Сирии наши военнослужащие имеют возможность отметить светлый праздник Пасхи", — сказал священник Иоанн Ковалев.

Начальник управления по работе с верующими военнослужащими ВС РФ Александр Суровцев добавил, что всего на "Хмеймим" доставлено три тысячи куличей.

"Это подарок от всех верующих людей, которые болеют за наших воинов. Когда они по дороге сюда узнавали, куда мы везем куличи, они передавали военным приветы и наилучшие пожелания", — рассказал Суровцев. Он заверил, что куличи получат как военные на самой авиабазе, так и те, кто выполняет задания на выезде.

Инициатива передачи пасхальных куличей военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных Сил Российской Федерации, несущим службу в Сирийской Арабской Республике, благословлена Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

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