Матвиенко обсудила с властями Саудовской Аравии удар США по Сирии

ЭР-РИЯД, 16 апр — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщила, что в ходе своего визита в Саудовскую Аравию обсудила с председателем Совета Шуры удар США по Сирии.

"Мы обсудили последний факт нанесения удара крылатыми ракетами по Сирии Соединенными Штатами Америки. Сразу хочу сказать, что Россия категорически не приемлет никаких случаев применения химического оружия, но мы считаем, что прежде, чем кого-либо обвинять, какую-либо сторону, необходимо провести тщательное расследование специализированной организацией по размещению химического оружия с участием независимых экспертов разных стран, Организации объединенных наций с выездом на место подтвердить сам факт такой об использовании химического оружия, определить, кто в этом виноват и принять самые жесткие меры наказания", — заявила Матвиенко журналистам, комментируя вопрос о ситуации в Сирии и решении сирийского вопроса.

Председатель Совета Федерации напомнила, что Россия и США были инициаторами вывоза и ликвидации химического оружия в Сирии, что было сделано и подтверждено соответствующими организациями.

При этом Матвиенко подчеркнула, что есть данные о производстве и использовании химического оружия рядом террористических организаций. В связи с чем, по ее словам, Россия внесла требование о незамедлительном расследовании данного факта и необходимости изучения предоставляемых доказательств об использовании химоружия.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом сирийские власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли химоружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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